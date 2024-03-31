Преемником Эрдогана может стать разработчик 'Байракторов' – WSJ

Зять Эрдогана, совладелец компании Baykar по производству БПЛА, может стать преемником турецкого лидера. Сельчук Байрактар ​​женат на дочери президента Сюмейе.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Эксперты по турецкой политике признают, что такой вариант достаточно вероятен.

Издание отмечает, что 44-летний Сельчук Байрактар ​​является одним из самых популярных общественных деятелей в своей стране. Сторонники бизнесмена рассматривают вариант его выдвижения на пост президента. Предполагается, что он может согласиться баллотироваться.

"Возможно, я скажу так, но все будет зависеть от обстоятельств", – заявил Сельчук Байрактор Wall Street Journal в интервью 2023 года.

Сам бизнесмен ранее признавался, что не намерен активно заниматься политикой. При этом он может баллотироваться на пост президента, если Эрдоган его попросит.

Сельчук Байрактар ​​унаследовал компанию вместе с братом Халуком после смерти отца – Оздемера Байрактара. Он, как уточняет WSJ, с детства знаком с Эрдоганом.

Предыдущие выборы президента Турции прошли в мае 2023 года. Эрдоган не без проблем победил во втором туре с результатом 52,18%. Следующие выборы должны пройти в 2028 году.

В турецкой оборонной компании Baykar подтвердили, что строят завод под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Завершить строительство планируют через 12 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

В конце июня 2023 турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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