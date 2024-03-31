Преемником Эрдогана может стать разработчик "Байракторов" – WSJ
Зять Эрдогана, совладелец компании Baykar по производству БПЛА, может стать преемником турецкого лидера. Сельчук Байрактар женат на дочери президента Сюмейе.
Об этом пишет The Wall Street Journal. Эксперты по турецкой политике признают, что такой вариант достаточно вероятен.
Издание отмечает, что 44-летний Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей в своей стране. Сторонники бизнесмена рассматривают вариант его выдвижения на пост президента. Предполагается, что он может согласиться баллотироваться.
"Возможно, я скажу так, но все будет зависеть от обстоятельств", – заявил Сельчук Байрактор Wall Street Journal в интервью 2023 года.
Сам бизнесмен ранее признавался, что не намерен активно заниматься политикой. При этом он может баллотироваться на пост президента, если Эрдоган его попросит.
Сельчук Байрактар унаследовал компанию вместе с братом Халуком после смерти отца – Оздемера Байрактара. Он, как уточняет WSJ, с детства знаком с Эрдоганом.
Предыдущие выборы президента Турции прошли в мае 2023 года. Эрдоган не без проблем победил во втором туре с результатом 52,18%. Следующие выборы должны пройти в 2028 году.
В турецкой оборонной компании Baykar подтвердили, что строят завод под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Завершить строительство планируют через 12 месяцев.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.
В конце июня 2023 турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.
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