В Турции на митинг за Эрдогана вышли 1,7 млн человек: впечатляющие кадры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 7 мая, провел предвыборный митинг в одном из самых крупных городов страны – Стамбуле. Участниками мероприятия стали около 1,7 миллиона человек.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в сети. Эрдоган пообещал, что не позволит оппозиции разделить страну (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео с митинга в свою поддержку глава Турции сопроводил песней под названием "Нет другого Эрдогана".

"Мы очень любим Стамбул. Отсюда до президентства мы шли пешком, теперь мы снова в пути с вами. Сейчас мне дали официальные цифры – пришли 1 миллион 700 тысяч человек. Стамбул, я приветствую каждую улицу, квартал и холм. Как говорит поэт, если мы не любим Стамбул, то что сердце понимает о любви", – сказал Эрдоган в своей предвыборной речи.

Он отметил, что народ даст ответ 14 мая, в день голосования за нового президента страны.

"Мы не разделим нашу страну. Мы не позволим Кемалю Кылычдароглу (лидер Республиканской народной партии Турции, главный оппонент Эрдогана на выборах, – Ред.), путешествующему с террористическими организациями, разделить страну", – добавил Эрдоган.

Отметим, митинг прошел в Национальном саду аэропорта имени Ататюрка. Эрдоган вышел на сцену со своей супругой Эмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в СМИ появилась информация, что Эрдоган отменил все предвыборные мероприятия. В связи с этим, а также с тем, что утром того же дня президенту Турции стало плохо во время прямого эфира на турецком телевидении, начали курсировать слухи о том, что у главы государства случился инфаркт миокарда.

Сообщалось также, что Эрдоган якобы в тяжелом состоянии госпитализирован.