В Турции из-за сильного снегопада рухнул навес в горнолыжном центре, много пострадавших. Фото

В турецком горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов. В результате происшествия пострадали 8 человек.

Пострадавших из-под завалов и снега извлекли правоохранители, туристы и сотрудники горнолыжного центра. Об этом сообщает Агентство Анадолу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После случившегося в горнолыжный центр прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Всех пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз. Никаких подробностей о состоянии потерпевших не сообщается.

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Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

Ранее сообщалось, что турецкие власти приостановили все полеты в аэропорту Стамбула 24 января из-за сильного снегопада. Снег было такой силы, что в одном из терминалов вследствие непогоды обрушилась крыша. Кроме того, движение транспорта было нарушено по всей стране.

Напомним, 7 февраля в нескольких регионах Украины объявили штормовое предупреждение. В частности, сильный ветер и осадки в виде сильного снега будут на западе страны.