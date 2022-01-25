В Стамбуле мощный снегопад парализовал работу аэропорта и вызвал коллапс на дорогах. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мир
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Отменены все рейсы из аэропорта Стамбула

Турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула в понедельник, 24 января, из-за сильного снегопада. Непогода нарушила движение транспорта по всей стране.

Об этом сообщает Reuters. В частности, были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула, закрыты некоторые дороги и возникли проблемы с видимостью для водителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до вторника, чтобы обеспечить "безопасность путешествий и для наших пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.

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Как пишет агентство "Анадолу", транспортным средствам, следующим в направлении города Эдирне на северо-западе страны, пришлось разворачиваться. Застрявшие в снегу авто вытаскивали с помощью местных жителей.

Также произошел ряд дорожно-транспортных происшествий. Так, в населенном пункте Арнавуткей Яссыорен произошла авария с участием большого количества машин, в том числе грузовых. В результате на трассе образовались длинные очереди автомобилей.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся раздали тысячи контейнеров с продовольствием.

Самая серьезная ситуация наблюдается в регионах Хараччи, Карлибайыр, Хадымкей, Омерли, Богазкей, Ташолук, Арнавуткей Меркез и Боллука. Имамы не закрывают мечети, чтобы принимать граждан, оставшихся на дорогах.

К счастью сильный снегопад совпал с зимними каникулами в большинстве школ Турции.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что рабочие часы для государственных учреждений будут заканчиваться раньше времени, а также досрочно закрываться торговые центры.

Около 4600 человек оказались в затруднительном положении
Непогода нарушила движение транспорта
Возникли проблемы с видимостью для водителей
Закрыты некоторые дороги
Застрявшие в снегу авто вытаскивали с помощью местных жителей
Сильный снегопад заставил аэропорт Стамбула закрыться
Временно приостановлены все полеты
Техника расчищает взлетные полосы

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный погодный фронт "Эллис" накрыл греческие курорты. Столица Афины, острова Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос и Санторине оказались засыпаны снежными завалами.

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