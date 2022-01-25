В Стамбуле мощный снегопад парализовал работу аэропорта и вызвал коллапс на дорогах. Фото и видео

Турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула в понедельник, 24 января, из-за сильного снегопада. Непогода нарушила движение транспорта по всей стране.

Об этом сообщает Reuters. В частности, были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула, закрыты некоторые дороги и возникли проблемы с видимостью для водителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до вторника, чтобы обеспечить "безопасность путешествий и для наших пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.

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Как пишет агентство "Анадолу", транспортным средствам, следующим в направлении города Эдирне на северо-западе страны, пришлось разворачиваться. Застрявшие в снегу авто вытаскивали с помощью местных жителей.

Также произошел ряд дорожно-транспортных происшествий. Так, в населенном пункте Арнавуткей Яссыорен произошла авария с участием большого количества машин, в том числе грузовых. В результате на трассе образовались длинные очереди автомобилей.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся раздали тысячи контейнеров с продовольствием.

Самая серьезная ситуация наблюдается в регионах Хараччи, Карлибайыр, Хадымкей, Омерли, Богазкей, Ташолук, Арнавуткей Меркез и Боллука. Имамы не закрывают мечети, чтобы принимать граждан, оставшихся на дорогах.

К счастью сильный снегопад совпал с зимними каникулами в большинстве школ Турции.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что рабочие часы для государственных учреждений будут заканчиваться раньше времени, а также досрочно закрываться торговые центры.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı. Metrobüs duraklarında aksayan seferler yüzünden yığılmalar oldu. Yolda kalanlar çevredekilerin yardımıyla araçlarını kurtardı https://t.co/OKbXcVbbIP pic.twitter.com/MTs04nThxZ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 24, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный погодный фронт "Эллис" накрыл греческие курорты. Столица Афины, острова Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос и Санторине оказались засыпаны снежными завалами.