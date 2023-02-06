В Турции из-за землетрясения произошел мощный взрыв на газопроводе. Видео

В результате землетрясения в Турции, которое затронуло десятки провинций и даже соседние страны, произошли взрыв и пожары на газопроводе. О пострадавших нет информации.

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ЧП случилось возле села Топбогазы Кириханского района Хатая. Об этом сообщает Ensonhaber (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Землетрясение в стране произошло около 04:17 понедельника, 6 февраля. Его эпицентром был объявлен округ Пазарджик провинции Кахраманмараш.

Староста села Билал Алпдоган отметил, что взрыв последовал сразу за подземными толчками, а за ними вспыхнули пожары в двух разных точках газопровода. В частности, в 200 метрах ниже Топбогазы и в трех километрах от него.

На места ЧП выехали пожарные и представители газовой службы. В качестве меры предосторожности подача природного газа в центр города Хатай и район Кирихан, а также Кахраманмараш, районы Пазарджик и Нарлы была остановлена.

"В сотрудничестве с газораспределительными компаниями региона проводятся необходимые исследования для обеспечения безопасного газоснабжения наших граждан. В результате контроля, проведенного на наших нефтепроводах, повреждений обнаружено не было", – сообщили СМИ.

Напомним: 6 февраля в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В ряде провинций обрушилось множество зданий. По состоянию на 09:00 было известно о почти 300 погибших и более 2,3 тыс. пострадавших. Есть ли среди них украинцы – выясняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощное землетрясение 6 февраля прокатилось также по Сирии. Катастрофа привела к существенным разрушениям и сотням жертв среди населения.

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