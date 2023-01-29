В Иране произошло мощное землетрясение: два человека погибли, более 120 получили ранения. Фото и видео

В субботу, 28 января, в Иране произошло мощное землетрясение на территории провинции Западный Азербайджан. Он унес жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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Об этом пишут Anadolu Agency и Al Arabiya (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Толчки были ощутимы во многих районах провинции, особенно заметны они были в ее административном центре – городе Урмия.

По данным Сейсмического центра Тегерана, землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера произошло в 21:44 на глубине семи километров.

По данным Сейсмического центра США, эпицентр землетрясения находился на юго-запад от города Хой в провинции Западный Азербайджан.

Как пишет CNN Turk, подземные толчки от землетрясения в Иране были ощутимы даже в Турции. В частности, их почувствовали жители городов Ван, Хаккяр и Башкаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-западе Ирана в среду, 18 января, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составляла 5,6 по шкале Рихтера.

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