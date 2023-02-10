Из-под завалов еще слышны крики: в Турции до сих пор не нашли четверых украинцев

В Турции до сих пор не могут отыскать под завалами четверых украинцев. Они пропали во время землетрясения в понедельник, 6 декабря. Родные говорят, что спасатели разбирают завалы, но работа идет очень медленно.

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Так нет никаких данных о 27-летней украинке Илоне Синице. Она находилась в городе Искендерун, район Хатай, улица Йелкен, в квартире вместе со своим парнем и его мамой.

Первые дни после землетрясения тут не было спасателей вообще. Позже они появились, однако техники и людей тут все равно не хватает.

"Они разбирают завалы, но работа движется очень медленно. За четверо суток они так никого и не нашли. Мы очень просим всех, кто находится в том районе, особенно украинцев, прийти и помогать в разборе завалов. Ведь от этого зависит жизнь наших близких", – обращается родственница Илоны.

Также нет данных о пропавшей семье из Запорожья. 46-летняя Юлия Петрова вместе с 5-летним Матвеем Гладким и 10-летним Захаром Гладким снимали квартиру в городе Антакья в жилом комплексе "Рениссанс резиденс". В Турцию они приехали в апреле, спасаясь от войны.

Отец детей защищает Украину, он был ранен, сейчас выписался из госпиталя и пытается решить вопрос с выездом в Турциию, чтобы самому принять участие в поисках жены и детей.

Работы там идут. На связь с родными выходили турки, сообщали, что из-под завалов еще были слышны крики, вероятно, на подземной парковке еще есть люди. Но пока там еще тоже никого не нашли.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов в Турции произошло рано утром 6 февраля. В результате разрушены и повреждены тысячи зданий. Большое количество людей оказались под завалами.

Подземные толчки в течение получаса ощущались в регионах Адани, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсере, Мерсине, Трабзоне, Урфе.

В Турции землетрясение разрушило крепость Газиантепа, которая была построена во II веке римлянами. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также поврежден объект всемирного наследия ООН цитадель Алеппо в Сирии, где также произошло землетрясение.

Спасатели в Турции через 90 часов вытащили из-под завалов девочку. Она оказалась живой, прямо на месте ей предоставили первую помощь. Кто ее родители и что с ними пока неизвестно.