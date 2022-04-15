В Турции Bayraktar Akinci с украинскими двигателями установил новый рекорд высоты: появились данные об испытаниях

Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат Akinci установил новый рекорд высоты. БПЛА совершил тестовый полет на высоте 10,7 км.

Об этом в своем Twitter сообщил директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар. По его словам, дрон смог подняться на высоту 35 тысяч футов.

Отметим, в Akinci установлены украинские двигатели Аи-450, которые производят компании ГП "Ивченко-прогресс" и АО "Мотор Сич". По своим характеристикам БПЛА значительно превосходит Bayraktar TB2, который есть на вооружении ВСУ.

Как пишет Defense Express, стоимость одного двигателя беспилотника составляет 640-660 тысяч долларов. Благодаря высокой грузоподъемности БПЛА способен переносить управляемую бомбу МАМ-Т, которая поражает цели на расстоянии свыше 30 км. Этого достаточно, чтобы вражеские средства ППО малой и средней дистанции не могли ничего противопоставить дрону.

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Основные характеристики БПЛА:

максимальная высота — 12,2 км;

максимальный взлетный вес — 4500 кг;

длительность полета — 24 часа;

максимальная скорость — 360 км/ч;

крейсерская скорость — 240 км/ч;

максимальная боевая нагрузка — 1350 кг;

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль пожаловался властям Турции на использование украинскими военными ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2.