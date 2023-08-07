В турецком городе Текирдаг вспыхнул химзавод: что известно. Видео

В Турции в понедельник, 7 августа, мощный пожар вспыхнул на химическом предприятии в городе Черкезкей (провинция Текирдаг), которое находится к западу от Стамбула. Там были слышны звуки взрывов.

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Об этом сообщила CNN Turk. В сети также обнародовали видео с места происшествия.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на химическом заводе в организованной промышленной зоне Большой. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Однако борьбу с огнем усложняло то, что на заводе раздались взрывы.

"Пока огонь, покрывавший небо дымом, на заводе время от времени раздавались взрывы. Пожарные пытались обуздать огонь, а наряды полиции принимали меры безопасности на прилегающей территории. Команды принимают меры предосторожности по возможности распространения огня на другие предприятия", – говорится в сообщении.

По информации местных властей, пострадавших в результате инцидента нет.

"Никаких пострадавших или погибших нет. Мы будем усиливать наши меры, наши усилия по тушению пожара продолжаются", – сообщил губернатор Текирдага Азиз Йылдырым.

Однако на месте происшествия были замечены авто скорой помощи, пишет издание.

Это вторая чрезвычайная ситуация в Турции за один день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В этот же день, 7 августа, в турецком городе Дериндже (провинция Коджаэли) раздался взрыв в районе порта, предварительно – в элеваторе. Это произошло при загрузке судна зерном.

В ночь на 7 августа в Стамбуле (Турция) зафиксировали падение неизвестного объекта, который походил на метеорит. Жители видели в небе яркую вспышку около 02:30.

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