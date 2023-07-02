В ЦРУ указали на уникальный момент для вербовки россиян

Недовольство войной, которую Россия развязала в Украине, создало уникальный момент для вербовки западными спецслужбами россиян. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал это "возможностью, которая выпадает раз в поколение".

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Об этом сообщает CNN. Бернс прогнозирует, что протестные настроения в стране-террористе будут только расти.

"Недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство, даже несмотря на постоянную государственную пропаганду и репрессии. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ. Мы не упустим этой возможности", – добавил Бернс.

Бернс указал на недавнюю информационно-пропагандистскую работу ЦРУ в популярной социальной сети Telegram, показывающую россиянам, как безопасно связаться с ЦРУ в даркнете, которая, по его словам, набрала 2,5 миллиона просмотров за первую неделю.

"Мы очень открыты для сотрудничества", – сказал Бернс.

Чиновники ЦРУ, участвовавшие в этом проекте, ранее сообщали CNN , что вторжение России создало историческую возможность для американской разведки и что предыдущая кампания по вербовке сразу после начала вторжения в прошлом году была весьма успешной.

Ранее Бернс заявил, что вооруженный мятеж лидера наемников Евгения Пригожина стал вызовом российскому государству. Эта ситуация продемонстрировала разрушительный эффект войны, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал в Украине.

Напомним, противостояние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского министерства обороны в минувшие выходные было на слуху у всех жителей страны-агрессора. Они до последнего верили в то, что в РФ начнется самая настоящая гражданская война.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мятеж Пригожина в России имел положительные последствия для украинской армии, ведь с поля боя исчезла эта военная структура. Это событие также доказало, что структура государства-агрессора РФ гораздо слабее, чем об этом рассказывает кремлевская пропаганда;

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

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