Израиль утверждает, что ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные заявили об убийстве во время военной операции на территории больницы Аль-Шифа руководителя отдела внутренней безопасности ХАМАС Фаика аль-Мабхуха. Он также отвечал за внутреннюю безопасность в организации.

Об этом сообщает Twittter-аккаунт Сил обороны Израиля. Как уточнили военные, аль-Мабхух скрывался с оружием в здании больничного комплекса.

Перед операцией разведка получила информацию о присутствии высокопоставленных членов ХАМАС в больнице Аль-Шифа. В комнате рядом с тайником аль-Мабхуха нашли несколько единиц оружия.

Перед операцией военнослужащие ЦАХАЛ были проинструктированы о важности действовать осторожно, а также о мерах, которые необходимо принять во избежание причинения вреда пациентам, гражданским лицам, медицинскому персоналу и оборудованию. При этом израильские войска заявили, что в ходе операции террористы ХАМАС открыли огонь по военнослужащим из больницы.

Как заявили в ХАМАС, здание клиники обстреляли, не уделяя никакого внимания пациентам, медицинскому персоналу или искавшим там защиты. Люди застряли в операционных и реанимации.

Очевидцы происшествия сообщили об ударах израильской авиации из района Аль-Римал, где находится больница. Стрельба и бои начались вскоре после рассвета на территории больницы и вокруг нее. Позже в совместном заявлении израильской армии и разведки сообщалось, что террористы открыли огонь по военным из госпиталя, а израильские солдаты отстреливались.

Больница Аль-Шифа является одним из немногих действующих медицинских учреждений в секторе Газа. Израиль постоянно обвиняет ХАМАС в использовании больниц в качестве приютов. Впрочем, исламистская группировка это отрицает.

Как писал OBOZ.UA, армия обороны Израиля начала операцию вокруг крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа. Территорию вокруг больничного комплекса оцепили танки ЦАХАЛ.

Напомним, чиновник террористов ХАМАС заявил, что они согласились на "измененную версию" предложения Соединенных Штатов Америки о прекращении огня в секторе Газа. Речь идет, в частности, об освобождении заложников, удерживаемых боевиками.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в Рафах на южной границе сектора Газа будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

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