В Торонто произошла стрельба в пабе: по меньшей мере 12 человек получили ранения

В местном пабе в Торонто произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 12 человек получили ранения. Полиция разыскивает троих подозреваемых мужчин.

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По информации правоохранителей, погибших нет, а у шести человек огнестрельные ранения, не угрожавшие жизни. Травмированным от 20 до 50 лет, пишет Reuters.

Отмечается, что полиция Торонто использует все возможности, чтобы найти и задержать виновных.

"Я очень обеспокоена сообщениями о стрельбе в пабе в Скарборо", — написала мэр Торонто Оливия Чоу на странице в соцсети X, добавив, что начальник полиции заверил ее, что "все необходимые ресурсы были задействованы".

Канадський телеканал CP24 з посиланням на місцеві медичні служби зазначив, що травми у постраждалих варіюються від легень до критичних.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля в Швеции произошла стрельба в одной из школ, в результате которой пострадали 10 человек. Неизвестный открыл огонь в образовательном заведении города Эребра.

В Киеве 28 февраля внутри кафе произошла стрельба. Пострадал пожилой мужчина, а стрелок скрылся с места преступления сразу после выстрелов.

В начале сентября 2024 года в американском штате Джорджия произошла стрельба в средней школе "Апалачи" в городе Вайндер. Погибли четыре человека, более 30 получили ранения. Огонь открыл 14-летний ребенок.

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