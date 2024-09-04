В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе: что известно

В американском штате Джорджия в среду, 4 сентября, произошла стрельба в средней школе "Апалачи" в городе Вайндер. По предварительным данным, погибло четыре человека, более 30 получили ранения.

Видео дня

Об этом пишет издание CNN. Источник журналистов в правоохранительных органах сказал, что подозреваемый – 14-летний подросток. Пока не установлено, был ли он учеником этого заведения.

Подозреваемого задержали и он уже находится под стражей.

На месте трагедии, как пишут журналисты, находились не менее пяти машин скорой помощи и большое количество правоохранительных органов. Некоторых тяжело раненых вывезли вертолетом.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президента США Джо Байдена оповестили о трагическом инциденте. Администрация президента координирует работу с федеральными и местными службами.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд также заявил, что Министерство юстиции США готово оказать поддержку сообществу после стрельбы. "Мы все еще собираем информацию, но ФБР находятся на месте происшествия, работая с государственными, местными и федеральными партнерами", — сказал Гарланд

По данным Бюро переписи населения США, Вайндер находится примерно в часе езды от Атланты, а его население по данным переписи 2020 года составляло около 18 300 человек. Школьная система округа Барроу является 24-м по величине школьным округом в штате, согласно веб-сайту округа.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Кейп-Жирардо (штат Миссури, США) произошла стрельба во время выпускного вечера. Вследствие происшествия пострадали два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!