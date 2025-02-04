В Швеции произошла стрельба в школе, пострадали пять человек

Во вторник, 4 февраля, в Швеции произошла стрельба в одной из школ, в результате которой пострадали пять человек. Неизвестный открыл огонь в образовательном заведении города Эребру.

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Об этом сообщает BBC. Среди раненых есть сотрудники полиции.

Известно, что пострадавшие доставлены в больницу, там освобождают места в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

По словам министра юстиции Гунара Стреммера, все соответствующие органы находятся на месте, обстановка здесь достаточно серьезная.

"Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезная. Полиция находится на месте, операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий", – сказал он.

Отмечается, что школа является образовательным центром для взрослых, ее посещают преимущественно люди, не окончившие начальную или среднюю школу. Полиция говорит, что учащихся соседних школ держат дома "из соображений безопасности".

Напомним, в начале сентября 2024 года в американском штате Джорджия произошла стрельба в средней школе "Апалачи" в городе Вайндер. Погибли четыре человека, более 30 получили ранения. Огонь открыл 14-летний подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года в городе Кейп-Джирардо (штат Миссури, США) произошла стрельба во время выпускного вечера. В результате происшествия пострадали два человека. После стрельбы все посетители были экстренно эвакуированы.

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