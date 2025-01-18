В Тбилиси сторонники оппозиции пикетировали отделение полиции: по меньшей мере, шесть человек задержали. Видео

В Тбилиси, столице Грузии, в субботу, 18 января, прошла протестная акция возле отделения полиции. Во время демонстраций были задержаны не менее шести участников.

Видео дня

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Протестующие, количество которых насчитывало несколько десятков человек, начали шествие от станции метро "Сараджишвили" в местное отделение полиции.

Они выражали недовольство политическим курсом власти под лозунгом "Нет полицейскому режиму". Во время акции часть участников закрыла лицо масками, что недавно стало нарушением закона, поскольку Грузия ввела запрет на ношение масок во время протестов.

Когда полиция начала штрафовать протестующих за нарушение новых правил, люди ответили возгласами "Повсюду полиция – нигде справедливости". Напряжение выросло, когда правоохранители задержали одного из демонстрантов, и некоторые участники пытались воспрепятствовать аресту. Во время столкновения были повреждены стеклянные двери отделения полиции.

На данный момент Министерство внутренних дел Грузии не предоставило официальных комментариев по поводу инцидента, а также не разъяснило, по каким причинам были задержаны протестующие. Видео с места происшествия показывают конфликты между участниками акции и правоохранителями.

Напомним, в среду, 15 января, в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась пятая президент страны Саломе Зурабишвили.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, принимавших участие в протестах против приостановки евроинтеграции. В настоящее время выдворяют 91 иностранца.

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