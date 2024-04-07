В Тбилиси произошел взрыв в тире: два человека погибли, есть пострадавшие
В столице Грузии Тбилиси произошел взрыв в тире. Погибли два человека, еще четыре ранены.
Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения, сообщили 7 апреля в МВД Грузии. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в тире Battleground на улице Бочорма, 12.
На место прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции.
"Принимаются все необходимые меры", – заявили в министерстве.
Причина взрыва не называется.
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