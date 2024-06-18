В Тайваньском проливе обнаружили атомную субмарину КНР, вооруженную баллистическими ракетами: что происходит

Недалеко от побережья Тайваня в Тайваньском проливе обнаружили китайскую субмарину, вооруженную баллистическими ракетами. Первыми ее увидели местные рыбаки, которые зафиксировали "находку" на фото.

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Об этом пишет Reuters, упоминая, что фотографии с китайской подлодкой появились в местных соцсетях. Издание отмечает, что подняться на поверхность подлодку могла заставить неисправность.

Китайская атомная подлодка, вооруженная баллистическими ракетами, неожиданно всплыла на поверхность воды в Тайваньском проливе – рядом с местным рыболовным судном. Произошло это утром во вторник, 18 июня – примерно в 200 км от западного побережья острова.

Рыбаки сфотографировали субмарину, сделанные ими фото были опубликованы в местных соцсетях, пишет Reuters.

"По снимкам специалисты установили, что это атомная подлодка ВМС Китая класса "Цзинь", вооруженная баллистическими ракетами. Глава оборонного ведомства Тайваня Веллингтон Ку подтвердил присутствие китайской субмарины и заверил, что тайваньские военные следили за ней", – говорится в материале.

Издание напомнило, что Тайваньский пролив, отделяющий Тайвань от Китая, имеет ширину до 250 км. И китайские военные самолеты и ежедневно проявляют там активность, демонстрируя претензии КНР на Тайвань.

При этом тайваньские военные, с которыми поговорили журналисты издания, отметили, что атомные субмарины могут находиться под водой месяцы подряд, изредка всплывая на поверхность для выполнения боевых задач. Следственно, предполагают они, напугавшая тайваньских рыбаков китайская субмарина могла всплыть на поверхность из-за какой-то неисправности, возникшей на пути подлодки из Южнокитайского моря в китайский порт Циндао.

Также издание пишет, что подлодки с баллистическими ракетами предназначены не для поражения кораблей, а для запуска баллистических ракет по наземным целям. Как правило, Китай не привлекает их для ежедневного патрулирования в Тайваньском проливе.

Напомним, ранее издание Telegraph сообщило, что Китай готовит мощный флот для вторжения на Тайвань. Речь идет не только о военных кораблях, но и об армаде паромов и гражданских судов, которые могли бы перевезти на остров бронетехнику и личный состав НОАК (Народно-освободительной армии Китая).

Между тем, Bloomberg еще в мае писал, что Китай в подготовке к нападению на Тайвань сотрудничает с Россией.