В Судане заявили о предотвращении попытки военного переворота: на улицах заметили бронетехнику. Видео

Суверенное правительство Судана сообщило о пресечении очередной попытки военного переворота. Он готовился заговорщиками в течение нескольких месяцев, в результате чего был временно перекрыт переход через реку Нил.

Об этом сообщил ВВС. Жители крупнейших городов Хартума и Омдурман стали свидетелями выхода бронетехники на улицы, по сообщению на 21 сентября она убрана (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Указано, что заговорщики, первым делом, пытались осадить здание, где расположена редакция государственного СМИ Судана.

Официальный представитель военного ведомства Мохаммед Аль Факи Сулейман сообщил, что подчиненные ему солдаты начнут допрос задержанных по подозрению в мятеже. Он добавил, что сейчас ситуация в Судане целиком подконтрольна действующему правительству.

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Отметим, что с 2019 года, когда в Судане был свергнут и арестован бывший президент Омар аль-Башир, в стране неоднократно пытались совершить государственный переворот и сместить правительство.

لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0 — Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая президент Боливии Жанин Аньес, которая проходит подозреваемой в организации госпереворота, едва не покончила с собой.