В Киеве в ТРЦ Cosmo Multimall произошел пожар в детской комнате: известны подробности. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в субботу, 13 января, произошел пожар в одном из торгово-развлекательных центров. Предварительно огонь возник в детской комнате, из ТРЦ эвакуировали около 200 человек.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Обстоятельства и причины возгорания установят эксперты.

"В Соломенском районе столицы происходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание. Предварительно – на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате. Экстренные службы направляются на место", – сообщил мэр.

Позже он добавил, что из ТРЦ "Космополит" эвакуировали около 200 человек.

"Из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, эвакуировали около 200 человек. Обнаружили одну ячейку пожара. Сейчас ее тушат. Экстренные службы работают на месте. В настоящее время пострадавших нет. К медикам никто не обращался", – сообщил Кличко.

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Как уточнили в ГСЧС, во время тушения пожара было эвакуировано около 200 человек. Эвакуация продолжается, информация уточняется. На месте работают 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.

Напомним, в Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со смазкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы в субботу, 13 января, произошел пожар в мусоросборнике многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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