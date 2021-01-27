У Зеленского прокомментировали переговоры Байдена с Путиным

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина – свидетельство возвращения новой американской администрации в мировую повестку с традиционными ценностями.

Так прокомментировал переговоры политиков советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В комментарии "РБК-Украина" он назвал это хорошим знаком для страны.

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным – это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", – сказал советник.

Несмотря на то, что разговор касался темы стратегического разоружения, его наполнение было гораздо шире и объёмнее и выглядит идеально для интересов Украины, отметил Подоляк.

"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым – в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", – сказал он.

Подоляк считает, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром – это полное прекращение агрессивной политики.

"И первейшее в этом – прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал на этом очень чётко, предметно и системно", – пояснил он.

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