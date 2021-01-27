Байден пошутил о телефонном разговоре с Путиным. Видео

Новый президент США Джо Байден пошутил о первых телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись во вторник, 26 января.

Так, в конце мероприятия Байден уже покидал помещение, когда один из журналистов спросил, о чем он говорил с Путиным. Трансляцию вел американский телеканал C-SPAN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"О вас. Он шлет наилучшие пожелания", – в шутку ответил Байден.

После чего президент США улыбнулся, надел защитную маску и вышел из зала, где проходили переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джо Байден провел первые переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, во время которых он выразил поддержку Украине. Он отметил, что будет твердо защищать национальные интересы своей страны и союзников.