В США во время авиашоу истребитель разбился перед жилищным комплексом: момент попал на видео

В США во время авиашоу "Гром над Мичиганом" истребитель разбился перед жилищным комплексом. Два члена экипажа успели катапультироваться.

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Об этом сообщает CNN. Ни один из пилотов не получил серьезных травм, но оба были доставлены в местную больницу.

Самолет разбился на стоянке близлежащего жилого комплекса и врезался в пустые автомобили. По предварительным данным, в жилом комплексе никто не пострадал.

И Федеральное управление гражданской авиации США, и Национальный совет по безопасности на транспорте будут расследовать инцидент.

Руководители двухдневного авиашоу "Гром над Мичиганом" заявили, что остановят шоу после "ситуации", но не поделились подробностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США разбился частный самолет Cessna 560 Citation V, который преследовали два реактивных истребителя F-16 Национальной гвардии округа Колумбия. Пилот воздушного судна не реагировал на требования командования воздушно-космической обороны. Авиакатастрофа произошла недалеко от Национального леса Джорджа Вашингтона в Виргинии.