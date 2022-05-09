В США вдвое увеличат производство Javelin – Reuters

Производитель оружия Lockheed Martin Corp планирует почти вдвое увеличить производство противотанкового оружия Javelin. По словам генерального директора компании Джеймса Тайклета, цель состоит в том, чтобы увеличить объем производства с 2100 до 4000 единиц в год.

При этом он отметил, что ожидает спрос на оружие в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает издание Reuters.

Гендиректор компании производителя оружия сказал, что фирма ожидает увеличения спроса на "превосходные системы в достаточно большом количестве". Также он добавил, что во временных рамках увеличение производства Javelin почти вдвое может занять еще несколько лет.

Он подчеркнул, что увеличение производства связано не только из-за войны в Украине, но и из-за вероятных угроз со стороны РФ и Китая в будущем.

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"Мы планируем на долгосрочную перспективу, а не только на Javelin",– сказал он, отметив, что ожидает увеличения спроса после войны в Украине из-за угроз со стороны России и Китая.

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Наша страна получит еще одну партию артиллерийских боеприпасов, радаров и другого оборудования.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен срочно увеличить поставки тяжелого вооружения в Украину. По его словам, война Украины с РФ может длиться годами, поэтому страны должны подготовиться к долгосрочным обязательствам.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Командования спецопераций США в Европе, генерал-майор Майк Репасс заявил, что международное сообщество должно значительно увеличить поддержку Киеву, если хочет победы Украины в войне. В частности, члены НАТО должны сформировать подразделения украинских солдат, которых специалисты Альянса обучат сражаться "по-западному".