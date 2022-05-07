Столтенберг призвал увеличить поставки тяжелого вооружения Украине: должна выиграть эту войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен срочно увеличить поставки тяжелого вооружения в Украину. По его словам, война Украины с РФ может длиться годами, поэтому страны должны подготовиться к долгосрочным обязательствам.

При этом он подчеркнул, что Украина должна выиграть эту войну, поскольку защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом Столтенберг рассказал в интервью изданию WELT.

Генсек Североатлантического альянса заверил, что члены НАТО никогда не примут незаконную аннексию Крыма, а также всегда выступали и будут выступать против российского контроля над Донбассом.

"Союзники поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока президент Путин будет продолжать эту войну. Однако в конечном итоге украинское правительство и украинский народ должны принять суверенные решения о том, каким может быть мирное решение. Мы не можем этого сделать", – сказал Столтенберг.

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Кроме того, генсек НАТО отметил: нужно быть готовым к тому, что война может затянуться на месяцы или даже годы. По его словам, в долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие.

"Только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение в долгосрочной перспективе. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя. Одного мужества и отваги украинских воинов для этого недостаточно. Это также требует постоянной военной поддержки со стороны Запада", – резюмировал генсек Альянса.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы НАТО оказывают помощь Вооруженным силам Украины в удержании под контролем острова Змеиный. В частности, силы Альянса причастны к уничтожению российских оккупантов.

Напомним, экс-глава Командования спецопераций США в Европе, генерал-майор Майк Репасс заявил, что международное сообщество должно значительно увеличить поддержку Киеву, если хочет победы Украины в войне. В частности, члены НАТО должны сформировать подразделения украинских солдат, которых специалисты Альянса обучат сражаться "по-западному".