Генерал США рассказал, что нужно Украине для победы в войне с Россией

Международное сообщество должно значительно увеличить поддержку Киеву, если хочет победы Украины в войне, заявил экс-глава Командования спецопераций США в Европе, генерал-майор Майк Репасс. В частности, члены НАТО должны сформировать подразделения украинских солдат, которых специалисты Альянса обучат сражаться "по-западному".

Об этом сообщает CNN. Американский военный отмечает, что заниматься подготовкой военнослужащих могут представители США, Великобритании, Германии, Франции и Польши.

"Эти страны обладают военным потенциалом и могут сформировать силы, оснащая и обучая украинские подразделения. Итак, это будет пять бригад в пяти оперативных секторах. Эти бригады будут иметь западное оборудование, сражающееся западным способом, интегрированный подход к воздушно-наземному бою, когда у вас есть все доступные средства, включая совместимые с НАТО танки, непосредственную поддержку с воздуха и противовоздушную оборону", – сказал эксперт.

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По словам Репасса, около 40 тыс. солдат смогут проводить наступательные операции, чтобы вытеснить оккупантов с территории Украины. "Я думаю, это выполнимо в ближайшей перспективе", – добавил генерал.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Мельник заявил, что за считанные дни, оставшиеся до 9 мая, оккупантам не удастся добиться значимых успехов на фронте. А позже такая возможность может исчезнуть вообще, поскольку ВСУ получат новую мощную поддержку союзников в виде тяжелого вооружения и смогут устраивать для россиян котлы.