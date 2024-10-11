В США в возрасте 96 лет умерла Этель Кеннеди: чем запомнилась самая старшая представительница президентской династии

Вдова сенатора и генпрокурора США Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, правозащитница Этель Кеннеди скончалась в возрасте 96 лет. Женщина была госпитализирована 8 октября из-за инсульта.

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О ее смерти сообщил внук Этель Кеннеди, бывший конгрессмен Джо Кеннеди III. В свою очередь американские массмедиа показали подборку фотографий женщины.

"Она умерла утром из-за осложнений, связанных с инсультом, перенесенным на прошлой неделе. Вместе с непрерывной работой в сфере социальной справедливости и прав человека она оставила после себя девять детей, 34 внука и 24 правнука, а также многочисленных племянников и племянниц, которые ее очень любят", – отметил Джо Кеннеди III.

Внук добавил, что его бабушка была преданной католичкой, поэтому семья "утешается тем, что уверена: она воссоединилась с любовью всей своей жизни, нашим отцом, Робертом Кеннеди".

Этель родилась в 1928 году в Чикаго, в семье бизнесмена, основателя Great Lakes Carbon Corporation Джорджа Скейкеля. В 1945 году она начала учиться в колледже Manhattanville, где познакомилась с Джин Кеннеди, сестрой своего будущего мужа.

Этель и Роберт вступили в брак в 1950 году. За 18 лет совместной жизни у пары родилось 11 детей.

Женщина начала заниматься политикой еще до замужества. Неудивительно, что в 1963 году, когда был убит президент Джон Кеннеди, она помогала Роберту на выборах в сенат США. А потом, в 1968 году, работала в его штабе, когда муж баллотировался на пост президента. В июне того же года Роберт также был убит.

Этель Кеннеди, которая с тех пор так и не вышла замуж, пережила двух сыновей. Так, ее Дэвид умер в 1984 году в возрасте 28 лет из-за передозировки наркотиков. Майкл скончался спустя 13 лет, разбился во время катания на лыжах.

В год смерти мужа Этель основала Фонд Robert F. Kennedy Human Rights, специализирующийся на защите прав человека. С 2018 года возглавляет организацию их дочь Кэрри.

2014 президент США Барак Обама наградил Этель Кеннеди высшей гражданской наградой, Золотой медалью конгресса США.

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