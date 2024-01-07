В США у самолета со 171 пассажиром во время взлета отвалилась дверь. Фото и видео

В США у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines оторвались двери во время взлета. Стоит отметить, что в момент ЧП на борту самолет находился 171 пассажир.

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К счастью, борт успешно вернулся в точку вылета и благополучно приземлился. Об этом сообщает издание Reuters.

Кусок фюзеляжа вместе с дверьми оторвался в момент набора высоты. Самолет отлетал из аэропорта в Портленде, штат Орегон, и направлялся в Онтарио. Стоит отметить, что из-за аварийной ситуации несколько пассажиров получили травмы.

Сразу же после инцидента представители авиакомпании Alaska Airlines заявили, что прекратят использование самолетов Boeing 737 MAX 9. К слову, самолет, у которого оторвались двери, находился в эксплуатации всего 8 недель.

Также после аварии Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку. В свою очередь в авиакомпании заявили, что ведут переговоры, чтобы определить, какие дальнейшие работы потребуются, прежде чем эти самолеты будут возвращены в эксплуатацию.

По предварительным данным Федерального управления гражданской авиации США, самолеты Boeing 737 MAX 9, оснащенные специальной заглушкой для замены дверей, не смогут летать до тех пор, пока они не будут проверены и при необходимости отремонтированы.

Кроме того, стало известно о том, что авиакомпания Turkish Airlines вслед за США приостановила эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9 для проверки после разгерметизации в Портленде. Аналогичное решение приняли ряд европейских авиакомпаний. На сегодняшний день ни одна авиакомпания стран Европейского Союза не использует самолёты в соответствующей конфигурации.

Напомним, пассажирский самолет компании Japan Airlines загорелся в аэропорту "Ханэда" в Токио. Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе сразу же после приземления. На борту самолета находилось 379 пассажиров и члены экипажа.

Ранее сообщалось, что в Бразилии произошла авиакатастрофа в северном штате Амазонас в провинции Барселуш. В результате падения самолета погибли 12 туристов и 2 члена экипажа.

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