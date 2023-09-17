В Бразилии разбился самолет с туристами, погибли 14 человек. Фото и видео

В Бразилии 16 сентября произошла авиакатастрофа в северном штате Амазонас в провинции Барселуш. В результате падения самолета погибли 12 туристов и 2 члена экипажа.

Об этом сообщает издание Reuters. Крах случился, когда самолет Embraer Bandeirante совершал посадку.

"Я глубоко сожалею о гибели 12 пассажиров и двух членов экипажа, ставших жертвами авиакатастрофы в Барселуше в субботу, – заявил губернатор штата Амазонас Уилсон Лима. – Наши команды работали с самого начала, чтобы оказать необходимую поддержку. Я выражаю соболезнования и молитвы их семьям и друзьям".

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Как отмечается, в момент приземления в районе шел сильный дождь.

Военно-воздушные силы Бразилии (FAB) заявили, что следователи из Центра расследования и предотвращения несчастных случаев (CENIPA) были вызваны для начала расследования причин крушения самолета.

Тела погибших уже извлечены из самолета, отмечается, что жертвами авиакатастрофы стали бразильские туристы.

Ранее в итальянском Турине во время взлета разбился реактивный самолет Aermacchi MB-339-PAN. Огонь в результате взрыва истребителя на земле охватил автомобиль, в котором погибла 5-летняя девочка.

Как сообщал OBOZREVATEL, у северного побережья Австралии во время военных учений Predators Run потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey. На борту воздушного судна было около 20 морпехов США, трое из которых погибли. Еще четверо военнослужащих США были доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения.

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