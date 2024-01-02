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В Токио при посадке загорелся самолет с сотнями пассажиров на борту. Видео

Алексей Лютиков
Мир
2 минуты
504
В Токио при посадке загорелся самолет с сотнями пассажиров на борту. Видео

Пассажирский самолет компании Japan Airlines загорелся в аэропорту "Ханэда" в Токио. Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе сразу же после приземления.

Видео дня

На борту самолета находилось 379 пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщает издание Bloomberg.

После возгорания воздушное судно столкнулось с самолетом береговой охраны Японии. Горящим самолетом оказался рейс 516 Japan Airlines, который вылетел из аэропорта "Титосэ" в 16:00 и должен был приземлиться в 17:40.

В результате происшествия взлетно-посадочные полосы в аэропорту "Ханэда" были закрыты. Экстренные службы оперативно приступили к эвакуации пассажиров и тушению пожара. Пока в токийском аэропорту продолжается спасательная операция, прибывающие рейсы будет принимать аэропорт "Нарита".

По информации представителя береговой охраны Японии, на самолете возникла какая-то неисправность. В настоящее время специалисты собирают и подтверждают информацию. Также в ведомстве отметили, что судьба пяти человек, которые находились на борту самолета, остается неизвестной.

В Токио при посадке загорелся самолет с сотнями пассажиров на борту. Видео

На записях камер видеонаблюдения заметно, что самолет загорелся спустя несколько секунд после того, как приземлился. Сильная вспышка произошла в районе одного из двигателей. Через некоторое время огонь охватил фюзеляж самолета.

В Токио при посадке загорелся самолет с сотнями пассажиров на борту. Видео
В Токио при посадке загорелся самолет с сотнями пассажиров на борту. Видео

Напомним, в сентябре 2023 в Мали разбился транспортный самолет Ил-76. На его борту, по некоторым данным, находились наемники ЧВК "Вагнер", более 140 человек погибли в результате авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии произошла авиакатастрофа в северном штате Амазонас в провинции Барселуш. В результате падения самолета погибли 12 туристов и 2 члена экипажа.

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