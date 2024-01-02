В Токио при посадке загорелся самолет с сотнями пассажиров на борту. Видео

Пассажирский самолет компании Japan Airlines загорелся в аэропорту "Ханэда" в Токио. Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе сразу же после приземления.

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На борту самолета находилось 379 пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщает издание Bloomberg.

После возгорания воздушное судно столкнулось с самолетом береговой охраны Японии. Горящим самолетом оказался рейс 516 Japan Airlines, который вылетел из аэропорта "Титосэ" в 16:00 и должен был приземлиться в 17:40.

В результате происшествия взлетно-посадочные полосы в аэропорту "Ханэда" были закрыты. Экстренные службы оперативно приступили к эвакуации пассажиров и тушению пожара. Пока в токийском аэропорту продолжается спасательная операция, прибывающие рейсы будет принимать аэропорт "Нарита".

По информации представителя береговой охраны Японии, на самолете возникла какая-то неисправность. В настоящее время специалисты собирают и подтверждают информацию. Также в ведомстве отметили, что судьба пяти человек, которые находились на борту самолета, остается неизвестной.

На записях камер видеонаблюдения заметно, что самолет загорелся спустя несколько секунд после того, как приземлился. Сильная вспышка произошла в районе одного из двигателей. Через некоторое время огонь охватил фюзеляж самолета.

Напомним, в сентябре 2023 в Мали разбился транспортный самолет Ил-76. На его борту, по некоторым данным, находились наемники ЧВК "Вагнер", более 140 человек погибли в результате авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии произошла авиакатастрофа в северном штате Амазонас в провинции Барселуш. В результате падения самолета погибли 12 туристов и 2 члена экипажа.

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