Соединенные Штаты произвели успешный запуск гиперзвуковой ракеты.

Одна из любимых пропагандистских военных игрушек Путина теперь не одинока. У тех, кто назначен противниками, она теперь тоже есть. Прошло не так много времени.

И в чем выигрыш России?

Ни к чему было тратить ресурсы на гиперзвук. Куда разумнее было пойти по пути ограничений гонки вооружений и отказа от разработки систем, которые обладающие высоким техническим потенциалом Соединенные Штаты способны создать.

Видео дня

Можно было налоги снизить, находись у власти в России вменяемые власти, способные использовать международные договоренности для экономического развития страны. При Путине вытащенные из карманов граждан и бизнеса деньги сгорели в ракетных двигателях "цирконов", улетев на гиперзвуке в пустоту.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.