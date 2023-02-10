Сбитый в США китайский аэростат был оснащен оборудованием для разведки и сбора данных – The New York Times

Государственный департамент США заявил, что сбитый 4 февраля над Южной Каролиной китайский аэростат пролетел над более чем 40 странами и управляется китайскими военными. В устройстве есть оборудование для разведки и сбора данных. Федеральное бюро расследований уже изучает обнаруженные обломки, которые удалось достать из Атлантического океана.

Видео дня

Как пишет The New York Times, аэростат-шпион был способен собирать некоторые виды электронных сообщений и входил в состав флота аэростатов-разведчиков. Пока аэростат был в воздухе, американские самолеты-разведчики U-2 сделали его снимки, чтобы определить возможности.

Еще тогда стало понятно, что оборудование явно предназначалось для разведывательного наблюдения и несовместимо с бортовой метеорологической аппаратурой.

В частности, у воздушного шара было несколько антенн для сбора и определения местоположения сообщений. Солнечные панели были настолько большими, что могли вырабатывать энергию для работы нескольких активных датчиков сбора информации.

Правительство США уверено в том, что производитель аэростата имеет прямые коммерческие связи с Народно-освободительной армией Китая. Однако название пока не раскрывают.

"Соединенные Штаты также рассмотрят возможность принятия мер против организаций КНР, связанных с НОАК, которые поддержали вторжение аэростата в воздушное пространство США. Мы также рассмотрим более широкие усилия по разоблачению и борьбе с более масштабной слежкой КНР, которая представляет угрозу нашей национальной безопасности, а также нашим союзникам и партнерам", – заявил Госдепартамент.

Пока американские официальные лица не знают точно, какие виды связи пытался собрать спутник, и не определили, на какие объекты он был нацелен.

Однако на ядерных пусковых площадках и других военных базах уже предприняли шаги, чтобы убедиться, что не было никакой информации, которую мог бы собрать аэростат. В Белом доме также работают над защитой официальных сообщений на пути аппарата.

"Мы анализируем их, чтобы узнать больше о программе наблюдения. Мы соединим это с тем, что мы узнаем из аэростата, с тем, что мы почерпнули, основываясь на нашем тщательном наблюдении за системой, когда она находилась в нашем воздушном пространстве", – заявил в госсекретарь Энтони Блинкен.

Стоит отметить, что на территории США было обнаружено как минимум пять китайских воздушных шаров-шпионов. Три при администрации экс-президента Дональда Трампа и два при администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Во время каденции Трампа эти устройства изначально были классифицированы как неопознанные воздушные явления. Только после 2020 года были изучены эти инциденты в рамках более широкого обзора воздушных явлений и определено, что они были частью глобальных усилий Китая по наблюдению.

Теперь американские спецслужбы пришли к выводу, что китайская программа создания аэростатов является частью глобальной программы наблюдения, направленной на сбор информации о военном потенциале стран по всему миру. С помощью этих полетов Китай пытается отточить свою способность собирать данные об американских военных базах, в которых он больше всего заинтересован, а также о базах других стран в случае конфликта или роста напряженности.

Кроме того, отмечается, что у таких устройств есть некоторые преимущества перед спутниками для сбора разведывательных данных, которые регулярно вращаются вокруг Земли. Они летят ближе к земле и дрейфуют с ветром, который не так предсказуем для спецслужб как фиксированные орбиты спутников, и они могут уклоняться от радаров. Они также могут парить над областями, в то время как спутники обычно находятся в постоянном движении.

Простые камеры на воздушных шарах могут давать более четкие изображения, чем на орбитальных спутниках, а другое оборудование для наблюдения может улавливать сигналы, которые не достигают высоты спутников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежения. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

Из-за этого инцидента в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который был запланирован на 5-6 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!