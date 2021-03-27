В США произошла перестрелка на побережье океана: есть погибшие
В городе Вирджиния-Бич в США произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения, среди них полицейский.
Об этом сообщили в Daily Mail. Отмечается, что событие произошло вечером 26 марта.
"У нас очень хаотичный инцедент, очень хаотичная ночь на пляже. Много мест преступлений", – сообщили в полиции.
Отмечается, что перестрелка произошла минимум в трех разных местах вблизи океана. В результате неправомерных действий были ранены 8 человек. Погибли два человека, одного из которых застрелила полиция. Ранение получил и полицейский, которого сбил автомобиль.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Подольском районе Киева неизвестные устроили стрельбу, в результате которой один человек получил огнестрельные ранения в голову.
в Дарницком районе Киева с разницей в час произошло два разбойных нападения, во время которых пострадали женщины. В обоих случаях преступник использовал газовый баллончик.