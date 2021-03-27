У США відбулася перестрілка на узбережжі океану: є загиблі

Антоніна Карташева Світ 10:54, 27.03.2021 Оновлено: 11:56, 27.03.2021

У місті Вірджинія-Біч у США відбулася стрілянина, внаслідок якої загинуло двоє людей. Ще вісім людей отримали поранення, серед них правоохоронець.

Про це повідомили в Daily Mail. Зазначається, що подія сталася ввечері 26 березня.

"У нас дуже хаотичний інцидент, дуже хаотична ніч на пляжі. Багато місць злочинів", – повідомили в поліції.

Зазначається, що перестрілка відбулася щонайменше у трьох різних місцях поблизу океану. Внаслідок неправомірних дій було поранено 8 людей. Загинуло двоє людей, одного з яких застрелила поліція. Поранення отримав і поліцейський, якого збив автомобіль.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події, опитують свідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Подільському районі Києва невідомі влаштували стрілянину, внаслідок якої одна людина отримала вогнепальні поранення в голову.

  • у Дарницькому районі Києва з різницею в годину сталося два розбійних напади, під час яких постраждали жінки. В обох випадках злочинець використовував газовий балончик.

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