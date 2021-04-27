В США полиция застрелила афроамериканца: в городе введен режим ЧС

В городе Элизабет-Сити (США) полиция застрелила 42-летнего темнокожего мужчину Эндрю Брауна, у которого было семь детей. В связи с гибелью американца в штате Северная Каролина ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в городской администрации штата, такие меры введены для предотвращения возможных беспорядков.

"Чтобы гарантировать необходимые меры для защиты граждан во время общественных беспорядков, мы считаем нужным объявить режим чрезвычайной ситуации в Элизабет-Сити с 08:00 по местному времени 26 апреля", – говорится в сообщении.

Издание USA Today пишет, что происшествие случилось 21 апреля при попытке полиции вручить мужчине ордер на арест. По заверению полиции, Браун попытался скрыться и был застрелен в голову. Мужчина скончался на месте.

Семье погибшего показали 20-секундное видео с нагрудной камеры полицейского. Однако родные не верят властям и требовали показать полною запись.

"Моего отца казнили только за попытку спасти свою жизнь. Эти офицеры не пострадали от него", – сказал Халил Фереби, один из семи детей Брауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чикаго (США) в результате стрельбы погибла семилетняя девочка Джаслин Адамс.