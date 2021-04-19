В США расстреляли авто отца с ребенком, 7-летняя девочка умерла

В Чикаго (США) в результате стрельбы погибла семилетняя девочка Джаслин Адамс.

Как сообщает NBC Chicago, неизвестный мужчина начал стрелять возле ресторана McDonald's. В это время рядом стоял припаркованный авто, где сидел 29-летний Джонт Адамс с дочкой.

В результате стрельбы девочка получила несколько ран, она скончалась в больнице. Мужчина также пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии. ABC News отмечает, что у девочки есть трое братьев и сестер.

Сотрудник McDonald's, попросивший не называть его имени, рассказал, что два человека вышли из серой машины на проезжей части и начали стрелять в машину Адамса.

Тетя Джаслин, Тони Макмаллен, сказала, что ее племянница была "красивой" и "очень милым ребенком". Она добавила, что ее дочь и Джаслин были лучшими подругами. Бабушка Джаслин, Лаванда Макмаллен, рассказала, что ее внучка любила танцевать и снимать видео в TikTok.

В полиции пока не проводили никаких арестов подозреваемых, начато расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в городе Индианаполис произошла стрельба на складе логистической компании FedEx. По заверению полиции, были убиты восемь человек, еще несколько ранены.