В США показали фото последнего американского солдата, покинувшего Афганистан

Генерал-майор Вооруженных сил США Крис Донахью стал последним американским солдатом, который покинул территорию Афганистана, захваченную исламскими экстремистами "Талибан". Вместе со временно поверенным дипломатом Россом Уилсоном они сели в самолет С-17 поздно вечером в понедельник, 30 августа.

Фотографию Донахью, который направляется к воздушному судну, опубликовало Минобороны США в Twitter. Военный командует 82-й воздушно-десантной дивизией.

"На последнем вылетевшем самолете был генерал Крис Донахью, командир 82-й воздушно-десантной дивизии и командующий крупными силами. Его сопровождал наш командующий посол Росс Уилсон, поэтому они вышли вместе", – пояснил главный генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи.

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В оборонном ведомстве добавили, что это были последние граждане США, которые ступили на борт последнего американского лайнера в Кабуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, фактическое завершение пребывание американских войск в Афганистане вызвало праздничное настроение у талибов. В ночь на 31 августа небо над Кабулом озарилось фейерверками.