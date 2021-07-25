В США от коронавируса умер мужчина, который высмеивал вакцинацию и надеялся на Библию

30-летний американец Стивен Хармон, прихожанин протестантской церкви "Хиллсонг" в штате Калифорния скончался от коронавируса COVID-19. До своего заболевания он иронически высказывался в адрес вакцинации и убежденно заявлял, что пандемия ему не страшна.

О смерти молодого человека сообщило издание ВВС. Хармон боролся с болезнью больше месяца, в результате врачи вынуждены были подключить его легкие к аппарату ИВЛ.

На закрытом аккаунте в Instagram у парня было более 7 000 подписчиков. Регулярно он напоминал им о своем скептическом отношении к вакцинам и самому коронавирусу, призывая доверять не исследованиям ученых, а тому, что написано в Библии.

"У меня 99 проблем, но вакцинации среди них нет", – иронично писал Стивен.

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Поздней, когда ПЦР-тест Хармона все же дал положительный результат, и болезнь стала прогрессировать, он просил своих друзей из церкви молиться за него. Делать иммунизацию организма путем вакцинации он категорически отказался.

Основатель церкви "Хиллсонг" и старший пастор собрания Брайан Хьюстон подтвердил смерть Стивена Хармона у себя в Instagram, отозвавшись о нем исключительно теплыми словами. Однако, по словам священника, позиция умершего в отношении вакцинации не является официальной точкой зрения протестантской церкви и подавляющее большинство ее служителей по всему миру или уже привиты, или стоят на очереди.

"Многие из наших пасторов, сотрудников и общины полностью вакцинированы, и их количество будет еще больше, когда вакцины станут доступны для них в их странах", – указано в сообщении Хьюстона.

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