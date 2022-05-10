Украинские журналисты удостоились Пулитцеровской премии

В 2022-м году украинские журналисты были удостоены Пулитцеровской премии. Имена лауреатов наград объявили в понедельник, 9 мая.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте премии The Pulitzer Prizes. Отмечается, что украинские журналисты победили в номинации "Особое упоминание Пулитцеровской премии" (Special Citations and Awards).

"Поздравления журналистам Украины", – было сказано в сообщении.

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В комментариях к посту журналисты писали слова благодарности, а люди из разных стран мира поздравляли их с этой наградой.

Пулитцеровская премия – это одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем и журналистом Джозефом Пулитцером.

С 1917 года премия ежегодно вручается опекунами Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии составлял 10 тысяч долларов, а с 2017 года он вырос до 15 тысяч долларов.

С 2006 года авторы и издания, претендующие на Пулитцеровскую премию, могут представлять на рассмотрение жюри не только публикации в печатных СМИ, но и работы, опубликованные в интернет-изданиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Пулитцеровскую премию за освещение пандемии COVID-19 и убийства полицейскими Джорджа Флойда получили New York Times и Star Tribune. Кроме того, жюри отметило особой наградой девушку, которая сняла убийство Флойда.