Среди победителей – украинские журналисты: в США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии за 2023 год. Среди них представлены и украинцы – сотрудники агентства Associated Press и издания The New York Times.

Видео дня

Об этом стало известно из сайта премии. Премия считается одной из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

"Сегодня Колумбийский университет объявляет лауреатов Пулитцеровских премий 2023 года, присужденных по рекомендации Комитета по Пулитцеровским премиям", – говорится в сообщении.

Самую престижную премию США получили в номинации "За служение обществу" видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.

Журналисты получили награду за работы во время осады Мариуполя, в частности, они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома, который попал под российский обстрел.

Также в номинации "Международный репортаж" о событиях в Буче во время российского вторжения премию получили журналисты The New York Times, в частности, и украинец Стас Козлюк.

Пулитцеровская премия (англ. Pulitzer Prize) – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем "желтой прессы" Джозефом Пулитцером.

Напомним, что Голливудская ассоциация иностранной прессы в ночь на 11 января наградила лучших кино и теле-деятелей прошлого года на юбилейной 80-й церемонии "Золотой Глобус". Больше всего наград получила лента "Банши Инишерина", а триумфатор среди сериалов – "Начальная школа "Эбботт".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!