В США обстреляли жилой комплекс: есть жертва, пострадали дети

В пятницу вечером, 11 июня, в городе Саванна (штат Джорджия, США) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один взрослый, еще восемь человек получили ранения, среди них двое – дети.

Злоумышленники открыли стрельбу по жилому комплексу Hitch Village/Fred Wessels Homes около 21:00. Пострадали два мальчика возрастом 2 и 13 лет, полученные ими травмы не угрожают жизни, передает NBC News.

Остальные потерпевшие получили более серьезные ранения и были госпитализированы. Представитель полиции Саванны Бьянка Джонсон назвала их раны серьезными или критическими.

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Причины стрельбы неизвестны, правоохранители разыскивают подозреваемых в нападении.

Напомним, на железнодорожной станции Сан-Хосе в Северной Калифорнии (США) в среду, 26 мая, сотрудник службы общественного транспорта Сэмюэл Кэссиди устроил стрельбу по коллегам. В результате погибли 9 человек, а стрелок покончил с собой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая произошла стрельба. Ранение получил один человек.