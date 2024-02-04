В США на фоне опасений ЕС допустили новые удары по Сирии и Ираку

В США оценивают ущерб, нанесенный их ударами по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. Если окажется, что некоторые объекты не были полностью уничтожены, может быть приказание нанести еще один удар по этим же целям.

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Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на американского чиновника. В то же время, в ЕС выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, называя ее "котлом, который может взорваться".

Отвечая на вопрос, озабочена ли администрация президента США Джо Байдена возможным влиянием на переговоры с Ираком по выводу части войск оттуда, чиновник ответил, что об этом еще рано говорить.

Издание Politico пишет, что на этом фоне главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предостерег от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Все должны пытаться избежать того, чтобы ситуация стала взрывоопасной. Ближний Восток – это котел, который может взорваться", – сказал он 3 февраля на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза.

В ответ на вопрос об американских ударах по проиранским группировкам в Сирии и Ираке Боррель призвал все стороны избегать эскалации.

Он также выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией в секторе Газа, где около миллиона палестинцев были перемещены в египетскую границу, а Израиль якобы собирается атаковать ХАМАС в городе Рафах на границе анклава с Египтом.

"Утверждали, что это безопасные зоны, но на самом деле мы видим, что бомбардировки, от которых страдает гражданское население, продолжаются, и это создает очень ужасную ситуацию", - сказал дипломат.

По его словам, война в Газе создала "эффект домино", и пока она продолжается, трудно ожидать, что улучшится ситуация в Красном море, потому что "одно связано с другим".

Напомним: накануне президент США Джо Байден подтвердил, что по его указанию 2 февраля американская армия нанесла удары по объектам в Ираке и Сирии, которые иранский КСИР и связанные с ним боевики используют для нападения на силы Штатов. Он отметил, что эти атаки являются началом ответа Вашингтона за нападения на американские и коалиционные силы.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Британия нанесли удар по позициям связанных с Ираном хуситов в Йемене. Они пришлись по ракетным установкам, "которые представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе".

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