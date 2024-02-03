'Начало нашего ответа': Байден и Ллойд рассказали детали серии ударов в Ираке и Сирии

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что по его указанию 2 февраля вооруженные силы государства нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики используют для нападения на силы Штатов. Он отметил, что эти атаки являются началом ответа Вашингтона за нападения на американские и коалиционные силы

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Заявление президента опубликовали на сайте Белого дома. Он сказал, что "ответ начался сегодня и он будет продолжаться".

По словам Байдена, Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или в какой-либо другой точке на карте.

"Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы нанесете вред американцу, мы ответим", – говорится в сообщении.

Американский президент напомнил, что недавно погибло три военных США в Иордании из-за атаки БПЛА, который был запущен группами боевиков при поддержке КСИР.

"Я присутствовал на достойном возвращении этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей", – отметил глава государства.

Атаки по иранским объектам в Сирии и Ираке также прокомментировал глава Министерства обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона также отметил, что это "только начало нашего ответа".

"Президент распорядился принять дополнительные меры для привлечения КСИР и связанных с ним боевиков к ответственности за их нападения на американские и коалиционные силы. Эти действия будут проходить в выбранное нами время и в избранных нами местах", – заявил министр обороны.

Отметим, что 2 февраля США начали наносить авиаудары по территории Сирии и Ирака. Удары поразили более 85 целей, по ним выпустили более 125 высокоточных боеприпасов. Поражены командные центры, разведцентры, ракетные установки, склады дронов, а также логистические объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретили тела трех американских военных, убитых в Иордании на этой неделе во время удара беспилотника по военной базе США. На церемонии, проходившей на авиабазе Дувр в штате Делавер, также присутствовал министр обороны Ллойд Остин и генерал Чарльз Браун – глава Объединенного комитета начальников штабов США.

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