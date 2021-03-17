В США мужчина устроил стрельбу в спа-салонах, погибли 8 человек. Фото и видео

В Атланте (США) произошла стрельба в спа-салонах города, где погибли восемь человек и один ранен.

Как сообщает CNN, полиция задержала подозреваемого в убийствах. Им оказался Роберт Аарон Лонг, 21 год, из Вудстока.

Отмечается, что две стрельбы произошли в спа-салонах через дорогу друг от друга на северо-востоке Атланты, а другая произошла примерно в 30 милях от округа Чероки к северо-западу от города.

"Видеозапись из нашего Центра интеграции видео показывает, что автомобиль подозреваемого в округе Чероки находился в этом районе примерно во время стрельбы на Пьемонт-роуд. Это, наряду с видеодоказательствами, просмотренными следователями, предполагает, что весьма вероятно, что наш подозреваемый – это тот же подозреваемый, что и подозреваемый в округе Чероки, который находится под стражей", – говорится в пресс-релизе полицейского управления Атланты.

В полиции добавили, что на месте стрельбы в Чероки погибли двое, еще три человека были доставлены в больницу с ранениями. В больнице два из них умерли.

В заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи отмечено, что в полиции подтвердили, что четверо из погибших были женщинами корейского происхождения.

The Associated Press пишет, что убийства произошли на фоне недавней волны нападений на американцев азиатского происхождения, которые совпали с распространением коронавируса по Штатам.

"Вся наша семья молится за жертв этих ужасающих актов насилия", – сообщил губернатор штата Брайан Кемп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Эванстон штата Иллинойс (США) четыре человека были убиты злоумышленником, устроившим беспорядки со стрельбой, начиная от Чикаго.