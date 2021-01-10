В США мужчина захватил заложницу и устроил стрельбу: есть погибшие и раненые

В городе Эванстон штата Иллинойс (США) четыре человека были убиты злоумышленником, устроившим беспорядки со стрельбой, начиная от Чикаго. Еще несколько американцев получили ранения.

Подозреваемый 32-летний Джейсон Найтенгейл вступил в перестрелку с правоохранителями, при которой получил ранение и скончался в больнице. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на информацию от властей и копов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вызов в полицию поступил примерно в 17:30 9 января по местному времени (3:30 воскресенья, 10 января, по Киеву). Злоумышленник взял в заложники женщину, в которую позже выстрелил.

По данным СМИ, одной из первых жертв Найтенгейла стал 30-летний студент Чикагского университета. Его с огнестрельным ранением обнаружили в машине, которая стояла в гараже жилого комплекса Regent Park.

"Это очень болезненная новость для университетского сообщества и нашего района Саус-Сайд. Мы будем оказывать поддержку членам нашего сообщества, пострадавшим от этого инцидента", – говорится в заявлении учебного заведения.

Известно, что уже через несколько кварталов злоумышленник вошел в вестибюль многоквартирного дома и попросил позвонить у женщины, которая забирала почту. Услышав просьбу покинуть помещение, он выстрелил в нее.

По сообщению полиции, 77-летняя американка получила ранение в грудь и была доставлена в медицинский центр Чикагского университета, где она скончалась. Другая женщина попала в ту же больницу в критическом состоянии.

Далее преступник угнал машину якобы у своего знакомого, и попытался ограбить магазин, также ранив нескольких человек.

Правоохранители прибыли на вызов об агрессивном поведении мужчины в одной из аптек. После приезда полиции подозреваемый взял в заложники женщину. Она получила ранения и была госпитализирована. В ходе перестрелки с полицейскими подозреваемый был ранен. Он скончался в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США за день 26 декабря произошли две жесткие стрельбы. Известно, что четверо человек погибли, было много раненых.