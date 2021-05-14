В США молодые люди устроили стрельбу, ранены девять человек. Фото

В четверг, 13 мая, в Провиденсе (штат Рой-Айленд, США) произошла масштабная перестрелка. В результате ранения получили девять человек.

Как пишет AP, начальник местной полиции сообщил, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, поскольку получили серьезные телесные повреждения. Правоохраниттель также рассказал, что во время инцидента огонь велся из нескольких единиц оружия.

Конфликт вспыхнул из-за постоянной вражды двух группировок, о которых было известно властям столицы штата. Началось все с того, что один из преступников открыл огонь из машины, целясь в дом. Однако оттуда начал отстреливаться другой молодой человек.

Показательно, что ЧП произошло вечером в юго-восточном районе Вашингтон-парка в Провиденсе, который полисмен охарактеризовал как очень тихий и спокойный.

По предварительным данным, всего злоумышленники совершили несколько десятков выстрелов. Полиция оцепила территорию вокруг места, где происходила перестрелка, однако никто не был арестован.

Что касается пострадавших, то их оперативники допросили о случившемся просто в больнице. Известно, что раненым от 19 до 25 лет.

Начальник полиции Провиденса уточнил, что подозреваемые и жертвы "могут быть одними и теми же", вероятно намекая об их причастности к криминальным кругам.

Между тем мэр Провиденса Хорхе Элорза пообещал дополнительные патрулирование и охрану в окрестностях города в ближайшие дни.

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