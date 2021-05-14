В США молодые люди устроили стрельбу, ранены девять человек. Фото
В четверг, 13 мая, в Провиденсе (штат Рой-Айленд, США) произошла масштабная перестрелка. В результате ранения получили девять человек.
Как пишет AP, начальник местной полиции сообщил, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, поскольку получили серьезные телесные повреждения. Правоохраниттель также рассказал, что во время инцидента огонь велся из нескольких единиц оружия.
Конфликт вспыхнул из-за постоянной вражды двух группировок, о которых было известно властям столицы штата. Началось все с того, что один из преступников открыл огонь из машины, целясь в дом. Однако оттуда начал отстреливаться другой молодой человек.
Показательно, что ЧП произошло вечером в юго-восточном районе Вашингтон-парка в Провиденсе, который полисмен охарактеризовал как очень тихий и спокойный.
По предварительным данным, всего злоумышленники совершили несколько десятков выстрелов. Полиция оцепила территорию вокруг места, где происходила перестрелка, однако никто не был арестован.
Что касается пострадавших, то их оперативники допросили о случившемся просто в больнице. Известно, что раненым от 19 до 25 лет.
Начальник полиции Провиденса уточнил, что подозреваемые и жертвы "могут быть одними и теми же", вероятно намекая об их причастности к криминальным кругам.
Между тем мэр Провиденса Хорхе Элорза пообещал дополнительные патрулирование и охрану в окрестностях города в ближайшие дни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в городе Брайан (штат Техас, США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets 8 апреля также произошла стрельба. Тогда ранения получили по меньшей мере шесть человек.
Кроме того, пять человек были госпитализированы с серьезными ранениями в результате массовой стрельбы 18 апреля в американском городе Шривпорт, штат Луизиана.
А 29 апреля в Северной Каролине в городе Бун-Маунтин произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, из которых двое – заместители шерифа.