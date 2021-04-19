В США в результате третьей за сутки стрельбы ранены пять человек

Пять человек были госпитализированы с серьезными ранениями в результате массовой стрельбы, произошедшей поздно вечером в воскресенье, 18 апреля, в американском городе Шривпорт, штат Луизиана.

По словам правоохранителей, неизвестный мужчина открыл огонь из автомобиля по местным жителям. В результате один человек получил пулевые ранения в голову, еще четверо госпитализированы с тяжелыми повреждениями, информирует Reuters.

На месте происшествия работали несколько подразделений полиции. Пока правоохранители не комментируют состояние пострадавших, о личности жертв также не сообщается.

Стрельба в Луизиане стала уже третьим подобным инцидентом, произошедшим в Соединенных Штатах Америки в течение воскресенья. До этого три человека погибли в жилом комплексе в Остине, штат Техас.

Ранее три человека были убиты и еще двое ранены во время стрельбы в одном из баров в округе Кеноша, штат Висконсин.

Также в воскресенье, 18 апреля, в Чикаго во время стрельбы в Макдональдсе погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL: