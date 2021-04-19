В США в результате третьей за сутки стрельбы ранены пять человек
Пять человек были госпитализированы с серьезными ранениями в результате массовой стрельбы, произошедшей поздно вечером в воскресенье, 18 апреля, в американском городе Шривпорт, штат Луизиана.
По словам правоохранителей, неизвестный мужчина открыл огонь из автомобиля по местным жителям. В результате один человек получил пулевые ранения в голову, еще четверо госпитализированы с тяжелыми повреждениями, информирует Reuters.
На месте происшествия работали несколько подразделений полиции. Пока правоохранители не комментируют состояние пострадавших, о личности жертв также не сообщается.
Стрельба в Луизиане стала уже третьим подобным инцидентом, произошедшим в Соединенных Штатах Америки в течение воскресенья. До этого три человека погибли в жилом комплексе в Остине, штат Техас.
Ранее три человека были убиты и еще двое ранены во время стрельбы в одном из баров в округе Кеноша, штат Висконсин.
Также в воскресенье, 18 апреля, в Чикаго во время стрельбы в Макдональдсе погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 апреля в США в городе Индианаполис произошла стрельба на складе логистической компании FedEx. Тогда были убиты восемь человек, еще несколько ранены.
До этого в американском городе Атланта в результате стрельбы в спа-салонах погибли восемь человек.