В США в 13-часовой перестрелке погибли 5 человек, двое – заместители шерифа

В Северной Каролине (США) в городе Бун-Маунтин случилась стрельба, в результате которой погибли пять человек, из которых двое – заместители шерифа. Инцидент произошел после того, как копы решили проверить местного жителя, который не выходил на связь.

Полицейские прибыли в дом мужчины в среду, 28 апреля, после того, как он не явился на работу, сообщает CNN. Он забаррикадировался в здании и открыл огонь по правоохранителям.

Один из копов по имени Логан Фокс погиб на месте происшествия, а второй – Крис Уорд – скончался в больнице от полученных травм. Время от времени стрелок продолжал стрелять в сторону правоохранителей, перестрелка продолжалась более 13 часов.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. Сообщается, что среди троих погибших гражданских – сам стрелок, его мать и отчим. Еще один офицер полиции был ранен при попытке спасти своих коллег, его уберегло защитное снаряжение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Элизабет-Сити (США) полиция застрелила 42-летнего темнокожего мужчину Эндрю Брауна, у которого было семь детей. В связи с гибелью американца в штате Северная Каролина ввели режим чрезвычайной ситуации.