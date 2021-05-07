В США людей напугали огни в небе: их приняли за обломки китайской ракеты. Фото

В ночном небе над штатом Юта (США) заметили странные огни, которые оказались серией спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска SpaceX.

Однако некоторые пользователи сети посчитали эти огни за часть китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", передает KSL.

"Думаю, я насчитал 55 или 56 маленьких точек света, что собирались в небольшую линию на небе. Как только огни вошли в тень земли, их больше не было видно. Так что это выглядело довольно аккуратно. Линия огней, которая внезапно и почти волшебным образом погасла", – рассказал эксперт NASA Патрик Уиггинс.

Отмечается, что уже запущено более 1300 спутников Starlink, которые могут превратиться в тысячи спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Цель SpaceX – сделать высокоскоростной интернет доступным для всего мира.

При этом некоторые местные жители полагали, что огни в небе – часть китайской ракеты, которая вышла из-под контроля и скоро должна войти в атмосферу Земли.

"Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности. Риск того, что будет какой-то ущерб довольно мал. Не пренебрежимо мал, это может случиться – но риск того удара ракетой невероятно мал", – сказал астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю.

Позже стали известны вероятные места падения обломков неконтролируемой китайской ракеты.