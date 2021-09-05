В США из-за урагана 'Ида' погибла целая семья: люди утонули в собственной квартире

Во время масштабного наводнения в США, которое стало результатом урагана "Ида", десятки людей погибли в собственных домах и автомобилях. Они не смогли выбраться из них из-за сильной воды.

Так погибла целая семья из Нью-Джерси – 72-летняя Роза Эспиналь, ее 71-летний супруг Хосе Торрес и их 38-летний сын Хосе Торрес-младший. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что семья проживала в квартире, расположенной в жилом комплексе в городе Элизабет. Он был залит водой более чем на 3,6 метра. Там же утонула и их 33-летняя соседка Шакия Гарретт.

Тем временем примерно в 30 километрах к северу от города спасатели искали двух друзей детства и однофамильцев, которых, по словам очевидцев, смыло в ливневую канализацию в округе Пассаике. Это 18-летний Нидхи Рана и 21-летний Аюш Рана, которые входят в число шести пропавших без вести в Нью-Джерси.

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"Это такая сложная задача, потому что нет движения вперед. Это почти как горе в подвешенном состоянии. Вы не знаете, что происходит. Быть найденным – даже если все говорят, что нет шансов на выживание, вы все равно надеетесь на самое лучшее", – сказал мэр города.

Шторм "Ида" вызвал смертельные наводнения 1 сентября, которое постигло населенные пункты от штата Вирджиния до Новой Англии. По словам официальных лиц, по меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 18 умерли в штате Нью-Йорк.

Из десятков погибших, многие люди просто утонули в затопленных домах, подвалах, транспортных средствах или за их пределами. Четыре человека погибли в Пенсильвании и по одному в Мэриленде, Коннектикуте и Вирджинии во время шторма.

Также официальные лица заявили, что в Нью-Йорке 10 из 13 жертв были найдены в незаконно переоборудованных квартирах в подвальных помещениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, результатом тропического шторма "Ида" на побережье Атлантики стали рекордные осадки. В частности, несколько штатов США накрыли торнадо и проливные дожди с грозами, которые привели к разрушительным наводнениям.