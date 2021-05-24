В США и Канаде осудили режим Лукашенко и призвали освободить Протасевича

Еще две страны осудили задержание в Минске белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В частности, высокопоставленные лица США и Канады называли событие шокирующим актом и откровенным нападением на свободу слова.

Кроме этого, отметили, что действия самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко наносят ущерб международной репутации страны и вредные для ее народа. Американские и канадские чиновники требуют немедленно освободить журналиста.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, угрожал жизни более 120 пассажиров, учитывая граждан США. Мы тесно координируем свою реакцию с нашими партнерами, в частности представителями ЕС, Литвы и Греции. И в очередной раз осуждаем постоянные преследования режима Лукашенко и самовольное задержание журналистов", – заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, передает сайт ведомства.

Госсекретарь подчеркнул, что независимые средства массовой информации – это основная опора верховенства права и жизненно важная составляющая демократического общества. А в США поддерживают стремление белорусского народа к свободному, демократическому и процветающему будущему, как и его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы.

В сообщении отмечается, что "использование белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают глубокое беспокойство и требуют полного расследования". Также Блинкен отметил, что в США поддерживают скорейший созыв заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения событий в Беларуси.

"Лукашенко и его режим вновь продемонстрировали свое презрение к международному сообществу и своим гражданам. Инсценировка угрозы взрыва и привлечения МиГ-29, чтобы заставить посадить самолет RyanAir в Минске для ареста журналиста Nexta по политическим соображениям, – это опасно и противно", – со своей стороны написала в Twitter посол США в Беларуси Джули Фишер.

По ее словам, в настоящее время к рискам ведения бизнеса в Беларуси добавилась проблема безопасности коммерческой авиации. Дипломат подчеркнула, что безудержное усилия Лукашенко, направленные на то, чтобы лишить свободы и заставить замолчать политических оппонентов, наносят вред народу страны и ее международной репутации, а также экономике.

"Частные путешественники не могут подвергаться задержкам из-за капризов и махинаций мстительного режима", – добавила Фишер.

Такой же позиции придерживается министр иностранных дел Канады Марк Гарно, который прокомментировал событие в Twitter.

"Принудительная смена курса и посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Романа Протасевича – это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенное нападение на свободу слова. Канада призывает Беларусь освободить Протасевича", – отреагировал он.

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